Головний турнір року на PokerMatch зібрав рекордні призові – понад 2 000 000 гривень

Переможець у турнірному марафоні визначився після 14,5 годин боротьби та поповнив свій рахунок на 282 000 гривень

Сьогодні зранку у відомому українському онлайн-румі PokerMatch завершився Головний турнір року. Позмагатися за чемпіонський кубок та чималі призові зібрались тисячі покеристів. 4699 входів сформували рекордний для вітчизняних онлайн-турнірів призовий фонд у розмірі 2 014 200 гривень.

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До призової зони турніру потрапили 600 гравців, а боротьба за трофей тривала понад 14,5 годин. У підсумку перемогу в цьому покерному марафоні здобув гравець із ніком grisha123456. За свої старання він отримав на свій рахунок майже 282 000 гривень. Таких великих призових за один турнір на PokerMatch ще не вигравали. Непоганий подарунок на Новий рік!

Загалом протягом грудня у титульних турнірах серії Winter Poker Cup, яка проходила на PokerMatch, було розіграно понад 16 мільйонів гривень. Окрім гравця grisha123456, шестизначні суми призових отримали десятки спортсменів. А володарями кубків для переможців суботніх супертурнірів стали також гравці із ніками kirealdeee, kostenberg та grosswinss.