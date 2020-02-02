Головну покерну подію року можуть скасувати через коронавірус

Організатори фестивалю WSOP-2020 відреагували на чутки про ймовірне скасування чи перенесення події через загрози епідемії коронавірус.

Нагадаємо, організатори Triton Poker Series з цієї ж причини були вимушені перенести дебютний етап у 2020 році.

Та на цьому коронавірус не припинив свою атаку на світ покеру. В інтернеті розгорнулася широка та напрочуд палка дискусія щодо того чи безпечно проводити WSOP. Дехто навіть обіцяв ігнорувати подію через страх підхопити вірус. Тому на форумах почали пліткувати про перенос Всесвітньої серії покеру.



Коронавірус. Фото: Mixnews

Щоправда, організатори форуму спростовують такі чуткі. Віце-президент WSOP Сет Поланскі розповів, що жодних змін у графіку не буде. Організатори порадилися з експертами, які підтвердили, що проводити форум цілком безпечно.

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Нагадаємо, 51-й в історії WSOP стартує 26-го травня. На Всесвітній серії розіграють 61 браслет чемпіона.