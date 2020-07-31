Змагання з найуспішнішим покеристом України вийшли на новий рівень! Тепер усім гравцям доступний спеціальний лідерборд із призовим фондом 50 000 гривень!

На PokerMatch знову настав час для гри з зіркою покеру! Амбассадор Євген Качалов чекатиме суперників у суботу, 1 серпня, за столами Безлімітного Холдему й Омахи Challenge with Katchalov (Deep Stack) на лімітах 25/50 гривень, анте 10 грн.

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Його покерна сесія пройде з 19:00 до 22:00 за Києвом, але Challenge with Katchalov не обмежиться цим часом, адже для шанувальників тривалого екшену буде доступний спеціальний лідерборд із призовим фондом 50 000 гривень.

Щоб претендувати на частину від призового фонду, вам потрібно буде грати за столами Challenge with Katchalov і набирати очки за кожну рейкову роздачу. Якщо наберете 100 або більше очок — приз вам гарантовано!

Спеціальні столи відкриються 1 серпня о 00:00 за київським часом, а загальний заліковий період лідерборду триватиме рівно 24 години — з 00:00 до 23:59.

Ціла доба яскравого покеру чекає гравців, тому реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і вигравайте свій приз!

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