Найближча субота знову надасть можливість блиснути майстерністю у грі з зіркою покеру! Займайте місця за столами з Євгеном Качаловим та отримуйте додаткові нагороди за кожний флеш.

Любите збирати красиві комбінації й отримувати нагороди? Жодних проблем! У суботу, 25 липня, сідайте за кеш-столи з Євгеном Качаловим та перетворюйте мрію на реальність!

Амбасадор PokerMatch чекатиме на вас із 13:00 до 16:00 за київським часом, а знайти його можна буде за спеціальними буст-столами Безлімітного Холдему Flush fishing with Katchalov на лімітах 2,5/5 гривень і 10/20 гривень.

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Цього разу у грі з зіркою покеру передбачені спеціальні подарунки для кожного, хто зібрав флеш! Ваші одномасні комбінації будуть миттєво оплачені, і сума винагороди складе 25 гривень на ліміті 2,5/5 та 100 гривень на 10/20. Непогано, погодьтеся!

Зверніть увагу! У комбінації повинні брати участь обидві кишенькові карти, і доходити до шоудауну зовсім не обов’язково. Приз миттєво потрапить на ваш покерний рахунок одразу після завершення роздачі!

До того ж, челендж потребує самостійної активації! Вибирайте Flush fishing with Katchalov у розділі "Акції" та натискайте кнопку "Взяти участь". Тільки після цього ваші руки підуть у залік.

Збирайте флеші та перемагайте у битві з зіркою покеру! Не бажаєте чекати? Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте миттєво до 2500 гривень на рахунок і вигравайте свій приз!

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