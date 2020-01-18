Гра на мільйон: де отримати великі призові в покерних онлайн-турнірах

У турнірній сітці популярного українського покер-руму PokerMatch з’явилися нові змагання з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру з підвищеними гарантіями — до 1 000 000 гривень!

Щодня на PokerMatch відбуваються цікаві турніри з різних видів гри та з різноманітними форматами, де кожен може показати свою покерну майстерність та виграти чималі призові.

Турнір PokerMatch Million з гарантією 1 000 000 гривень

Двічі на місяць у суботу в програмі руму ви знайдете найбільший для українського онлайну турнір PokerMatch Million з гарантованим призовим фондом 1 000 000 гривень. Важливий момент – турнір проходить без ребаїв та аддонів. Отже його учасникам потрібно грати максимально сконцентровано впродовж усієї дистанції. А найуспішніших спортсменів наприкінці шляху чекає чудова винагорода — шестизначна сума призових на рахунок!

Першим переможцем турніру-мільйонника у новому році став Степан Соляник з Тернополя, який отримав понад 156 000 гривень призових. Найближчі турніри PokerMatch Million відбудуться 25 січня та 8 лютого. Старт турнірів о 20:00 за київським часом.

Турнір Saturday Main з гарантією 300 000 гривень

Також два рази на місяць у суботу ввечері усі бажаючі зможуть позмагатися за 300 000 гривень призового фонду у турнірі з Безлімітного Холдему Saturday Main. Цей турнір також відбувається без докуповувань. Утім, у покеристів буде 4 можливості увійти в турнір. Найближчі турніри Saturday Main відбудуться 18 січня та 1 лютого. Старт турнірів о 20:00

Турнір Sunday PKO Champions з гарантією 150 000 гривень

Для гравців, яким подобається нокаут-турніри, щонеділі на PokerMatch буде де перевірити власні сили. Турнір із Безлімітного Холдему Sunday PKO Champions із бай-іном 550 гривень та гарантованим призовим фондом 150 000 гривень відбуватиметься у форматі прогресивного нокауту. Мінімальний приз за вибивання суперника — 125 гривень. Найближчі турніри Sunday PKO Champions відбудуться 19 та 26 січня. Старт турніру о 20:00

Також щодня, з понеділка до п'ятниці, о 20:00 відбувається турнір з Безлімітного Холдему Evening Main із бай-іном 220 гривень та гарантією 150 000 гривень. А у вихідні майстри Китайського покеру та Омахи зможуть поборотися в турнірах OFC Grand та Omaha Grand за гарантовані 50 000 та 100 000 гривень відповідно.

Реєструйтесь на PokerMatch та перемагайте!

Повний розклад турнірів з великими гарантіями можна побачити на сайті PokerMatch.