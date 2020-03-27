Гра на роздягання і 115 годин за столом: покер у Книзі рекордів Гіннеса

Покер – одне із найпопулярніших занять сьогодення. Для когось спосіб просто гарно провести час, для інших – регулярне хобі, а для когось – професія. Утім є ті, хто йде ще далі. Люди, які завдяки улюбленій справі хочуть вписати власне ім’я в історії. Перед вами п’ятірка рекордів із Книги Гіннеса прямо пов’язаних із покером.

Найдовша безперервна сесія в живий покер

Цей рекорд належить відомому професіоналу Філу Лаку. У 2010 році в казино Bellagio він безперервно провів за кеш-столами з блайндами 10/20 доларів 115 годин. Попередній рекорд був на позначці менш ніж 75 годин і спочатку Лак планував відіграти 80 годин, проте увійшов у смак. За подвигом Філа онлайн спостерігали 117 тисяч глядачів і десятки людей безпосередньо у залі. В підсумку Філ Лак не лише встановив рекорд, але й закінчив сесію із хорошим плюсом у 6 766 доларів.

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Філ Лак (зліва)

Найдовший безперервний покерний турнір

48 годин 55 хвилин і 58,5 секунди. Саме стільки тривав найдовший безперервний покерний турнір у історії. Manila Iron Man Poker Challenge відбувся на Філіппінах у 2013 році. Переможцем виснажливого марафону став американець Деймон Шуленбергер, який заробив за це 18 240 доларів.



Деймон Шуленбергер

Наймолодший чемпіон Main Event WSOP

Має свою сторінку у Книзі рекордів Гіннеса і Джо Када. Цей хлопчина став наймолодшим в історії переможцем Головного Турніру Світової серії покеру. Він завоював браслет у 2010, коли самому Джо був 21 рік і 357 днів. Побити досягнення буде не просто, адже до участі у WSOP допускають лише тих, кому виповнилося 21. Призовими Джо Када заробив тоді 8 547 042 доларів.



Джо Када

Найбільше Sit&Go-столів зіграних в онлайні за 1 годину

Це досягнення належить популярному французькому професіоналу Бертрану "Elky" Гроспельє. 28 квітня 2009 року впродовж години він примудрився зіграти за 62 SnG столами. Для того, щоб рекорд зафіксували, Elky повинен був закінчити сесію в плюс і йому це вдалося. Хай його профіт і склав скромні 23,60 доларів.



Бертрану "Elky" Гроспельє

Найбільше рук зіграних в онлайні за 8 годин

Цей рекорд встановив і досі утримує Ренді "nanonoko" Лью. 4 травня 2012 року в Канаді за 8 годин він відіграв вражаючі 14 548 рук у кеш. Ренді одночасно грав за 25-40 столами. Як і в попередньому випадку, йому потрібно було закінчити сесію в плюс. В якийсь моменті Лью програв 1200 доларів, та зумів відігратися і зупинився на позначці +20 доларів.



Ренді "nanonoko" Лью

БОНУС: Найбільший турнір зі стрип-покеру

1 квітня 2006 року про намір провести такий турнір оголосила ірландська компанія Paddy Power. Це було лише першоквітневим жартом. Утім на ідею відгукнулися стільки охочих, що змагання вирішили дійсно провести. World Strip Poker Championship відбувся в 2006 році у Лондоні та зібрав 196 учасників. Кожен з них отримав однаковий набір одягу, якого доводилося позбуватися у процесі. Переможцем рекордного турніру став 32-річний письменник Джон Янг, який отримав 10 000 фунтів призових.



World Strip Poker Championship / Фото: GettyImages



Джон Янг / Фото: GettyImages