Сьогодні вранці на PokerMatch завершився найбільший турнір в історії українського онлайн-покеру. Його чемпіоном і власником солідних призових став гравець із ніком "aziat_444".

Супертурнір Happy BirthdayPokerMatch удався на славу. За рекордний призовий фонд у 4 000 000 гривень змагалися 4622 гравці.

Безкомпромісна боротьба за головний приз тривала до самого ранку, і сильнішим за всіх виявився представник міста Рівне, Юрій "aziat_444". В результаті паювання на стадії топ-4 він отримав 665 626 гривень призових і, звичайно ж, іменний кубок переможця!

До речі, для Юрія це перша нагорода такого рівня, тому не варто опускати руки — рано чи пізно успіх прийде до кожного гравця!

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Цікаво, що за умовами турніру на старті у гравців були різні стеки. Ті, хто наполегливо заробляв фішки, стартували з 1 000 000, але й було багато гравців із короткими стеками. До речі один із них — "rescum", що стартував з 17 000 фішок, у підсумку дістався фінального столу й отримав за восьме місце 50 000 гривень!



Юрій "aziat_444". Фото: з особистого архіву

Загалом до призової зони святкового турніру потрапили 1000 покеристів. Доволі успішно виступили в ньому представники команди стрімерів PokerMatch. betman95, netigor, dieselok і solyanik відзначилися у зоні виплат. А от амбасадори Євген Качалов та Альона Мироненко, які стрімили турнір у прямому ефірі, цього разу до призів не потрапили, але подарували багато приємних емоцій глядачам.

Детальніше про результати турніру читайте на офіційному сайті PokerMatch.

Святковий тиждень на PokerMatch із подарунками для гравців триває, тому реєструйтеся просто зараз, отримуйте миттєво до 2500 гривень на рахунок і вигравайте свій приз!

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