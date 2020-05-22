Гравця в американський футбол обіграли в покер… довелося викликати поліцію

Представник клубу Національної футбольної ліги США "Вашингтон Редскінс" Коді Латімер погрожував "усіх повбивати".

27-річний спортсмен опинився за ґратами. Його звинувачують у порушенні відразу декількох американських законів.

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Доволі гучний скандал розгорівся на порожньому місці. Коді разом з друзями грали в покер. Доволі звичний для США спосіб весело провести вечір.

Заокеанські ЗМІ повідомляють, що суперечка виникла через покер. Ймовірно, Латімер не зміг стримати емоцій після дошкульної поразки. Спортсмен посварився, а згодом навіть побився з кимось зі своїх друзів.

Господар будинку, де усе це відбувалося, вигнав забіяк з дому. Але через півгодини Коді повернувся зі зброєю в руках і погрожував "усіх повбивати". Він навіть здійснив два постріли, від яких, на щастя, ніхто не постраждав. Латімера затримала поліція. Його оштрафували на 25 тисяч доларів.

Адвокати спортсмена назвали цю історію великою провокацією. І закликали не робити висновків, доки не оприлюднять усі деталі справи.