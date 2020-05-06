ГТО в покері. Міфи й реальність

Стратегія ГТО — одна з найбільших загадок у світі сучасного покеру. Кожен гравець чув про неї, але ніхто так і не зміг вивчити цю стратегію в повному об’ємі. Дехто вважає її панацеєю для покериста, інші говорять, що ГТО шкідливе саме по собі й не несе жодної користі для реальної гри. Розбираємось разом.

Що таке ГТО?

ГТО (Game Theoretical Optimum) — оптимальна математична теорія ігор, на підставі якої Джон Неш розробив власну концепцію, названу "рівновагою Неша". Ця модель передбачає таку стратегію гри, в якій кожна дія збалансована та дозволяє не програти жодному з опонентів, хай би якої тактики він дотримувався.

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Вигідно? Звісно, адже ніхто не хоче програвати! Та не все так просто. Початково концепція ГТО не передбачає перемоги над опонентом, рівноважна теорія всього лише дозволяє грати в нуль за будь-яких умов.

ГТО в покері

Велика популярність покеру та розвиток технологій призвели до того, що гравці на захмарних лімітах змушені були шукати найменшої можливості для збільшення своєї переваги над сильнішими суперниками.

Узявши на озброєння теорію Неша, вони створили збалансовані діапазони, які дозволяли відповідати на кожну дію максимально непередбачувано й ставити суперників у незручне становище. Теоретично, не маючи можливості читати опонента, супротивники намагатимуться перебудувати власну стратегію та відхилитися від ідеальних рішень, здійснюючи велику кількість помилок. У цьому випадку ГТО почне приносити прибуток.



ГТО в покері. Фото: upswingpoker

І справді, багато хто з професіоналів високого класу зумів суттєво покращити власні навички, працюючи зі спеціальними комп'ютерними ГТО-програмами.

Стратегія експлойту

Експлуатуюча стратегія базується на пошукові "дірок" у діях супротивника та їхньому використанні з власною метою. Як приклад, можна навести класичну помилку, пов’язану з великою кількістю пасів на продовжену ставку. В цьому випадку неймовірно вигідним рішенням буде контбет із будь-якими картами, оскільки це все одно принесе прибуток.

Експлойт досі лишається найвигіднішою стратегією для мікролімітів, а також цілком пристойно працює для гравців із середніми та високими ставками, оскільки більшість покеристів роблять величезну кількість помилок на всіх вулицях.

ГТО чи експлойт?

Для того щоб відповісти на це питання, треба пригадати, що покер — це передусім гра між людьми, а не між машинами. Комп’ютер не стомлюється, не помиляється й не тільтує, в той час як живі гравці змушені боротися з власними емоціями та втомою, що негативно позначається на якості рішень.

Для успішної гри за рівноважною стратегією вкрай необхідним є повне розуміння спектрів суперника, що практично нереально, адже багато хто з покеристів може приймати несподівані і навіть збиткові рішення в тільті. Крім того, недосконалість людської пам’яті ніколи не дозволить запам’ятати всі діапазони й гілки рішень, тому навіть найсильніші професіонали змушені дуже спрощувати всі концепції, в кращому разі зводячи гру в нуль.

При цьому, експлуатуюча стратегія простіше запам’ятовується та приносить стабільний прибуток, особливо у грі зі слабкими гравцями.



ГТО в покері. Фото: poker-room-casino

Що в підсумку

За всієї неоднозначності ГТО її вивчення все ж має сенс для гравців, які бажають перейти до "вищої ліги". Пошук оптимальних рішень за допомогою комп’ютера дозволяє покращити експлойт відхилень у стратегії супротивника, а також дає необхідну теоретичну базу для боїв із найсильнішими опонентами.

Сьогодні потужностей найсучасніших комп’ютерів все ж не вистачає, щоб прорахувати 6-макс Холдем, не кажучи вже про складніші варіанти гри, як-то Омаха. Справа ускладняється тим, що тисячі покеристів часто відхиляються від оптимальної стратегії, а рекреаційні гравці й поготів – "грають серцем".

За таких умов концепція ГТО ще довго буде територією нечисленних ентузіастів, які суттєво заглибились у покерну науку, а більшості гравців достатньо вивчити лише базові поняття теорії рівноваги.