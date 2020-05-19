Губернатор Каліфорнії конфліктує з індіанцями… все через покер

Губернатор американського штату Каліфорнія Гевін Ньюсом попросив лідерів індіанських племен не відкривати на своїх землях казино в резерваціях. Дохід від гральних закладів важливий для бюджету тих країв.

Гевін Ньюсом вважає, що відчиняти двері казино зарано. Хоча у різних точках планети уже працюють ігрові заклади. Першими з карантину почали виходити в Макао. Потім в Південній Кореї та Європі. Та й навіть у США вже грають в живий покер.

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Звісно, племенні казино в індіанських володіннях також почали виходити зі сплячки. Адже гемблінгова індустрія є дуже важливою для регіону. В Каліфорнії уже відкрилося одне казино. Ще три відчинять свої двері цього тижня.

Губернатор Каліфорнії у відкритому листі попросив лідерів індіанських племен відкласти відкриття ігрових закладів. Але заборонити це він не має права. Лист носить рекомендаційний характер. Тому, найімовірніше, казино все ж відкриють.

Нагадаємо, гральні заклади під час карантину функціонують за спеціальними правилами.