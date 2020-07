За пів століття у рамках Світової серії покеру розіграли безліч неймовірних, здавалося б, роздач, які цілком могли би стати основою для кіносценаріїв. Виділити з них найцікавіші непросте завдання, та ми все ж обрали для вас трійку знакових роздач WSOP.

БЛЕФ ТИСЯЧОЛІТТЯ

Ця рука, не мало не багато, могла змінити хід покерної історії. Справа була на тому легендарному WSOP Main Event 2003, який виграв Кріс Манімейкер та спровокував покерний бум. Так от у хедз-апі легендарного турніру суперником Манімейкера був досвідчений професіонал Семі Фарха.

В одній із рук Кріс наважився на дуже смілий блеф на рівері із К-хай в руці. У Семі була топ-пара дев’яток, та все ж після тривалих роздумів він повірив, що у суперника краща рука. Якби Фарха зробив той кол, то у Манімейкера залишився би зовсім невеликий стек і він, навряд чи, зміг перемогти. І тоді хтозна, чи набув би покер такої популярності, як зробив це завдяки неймовірному тріумфу нікому невідомого бухгалтера. Не дивно, що той розіграш охрестили "Блефом тисячоліття" (На відео із позначки 17:30).

АА vs KK vs KK

Main Event WSOP 2018. У грі залишилося 10 покеристів, серед яких, до слова, наш Артем Металіді, який на власні очі побачив одну із найнеймовірніших роздач Світової серії. Ніколас Меніон отримав на руки АА, а француз Лабат та китаєць Зу обоє побачили у себе КК. Зрештою, це треба побачити самому, та й реакція коментаторів – безцінна:

АА > AA

Вилітати з будь-якого турніру неприємно. Вилітати із турніру за 1 мільйон доларів – дууууже неприємно. Вилітати із такого турніру з тузами – це уже жорстоко. Та з Коннором Дрінаном під час 2014 WSOP Big One for One Drop фортуна повелася ще гірше: