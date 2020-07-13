Як і очікувалося, серія "Літній PONT", що проходить на PokerMatch, привернула увагу майстрів турнірного покеру. Всього за чотири дні сотні гравців змогли збільшити свій банкрол, а вісім чемпіонів, на додаток до солідних призових, отримали унікальні трофеї!

Здавалося б, вісім турнірів за чотири дні — це не так вже й багато. Але скільки емоцій викликали ці події! Тисячі гравців продемонстрували свої навички в різних дисциплінах, а деякі з них зуміли ще трохи наблизитися до покерної мрії та заробили чудові призові всього за один вечір!

Читайте також: Щедрий липень: як заробити грою в покер і отримати круті покерні трофеї

Незважаючи на те, що основна боротьба ще попереду, в серії вже з'явилися свої герої. Найбільший кеш був оформлений гравцем із ніком departur96, який отримав 65 000 гривень за перемогу в турнірі [PONT-6] Холдем 250 000 грн, але його переслідувачі відстали зовсім ненабагато. Чудову гру показали досвідчені покеристи vezec8 та підкорювач 4-карткової Омахи Максим "com4com" Роньшин, але нікому з учасників серії поки що не вдалось наблизитись до чемпіонського дубля.

На спортсменів чекає ще більш ніж 10 титульних івентів, включаючи Головну подію з гарантією 1 000 000 гривень, а також боротьба в акції "Турніроманія Літній PONT". Історія літнього PONT тільки починається!

Дізнатися про всіх чемпіонів серії "Літній PONT" можна на офіційній сторінці PokerMatch.

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок та підіймайте над головою трофей однієї з найпрестижніших українських онлайн-серій!

Візьміть покер на пляж, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!