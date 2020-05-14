Хто такі покерні інвестори і як заручитись їх підтримкою

Початківці у покері прокладають собі шлях до стартового банкролу за допомогою безкоштовних турнірів – фріролів. А от уже досвідчені гравці не цураються користатись послугами бекерів – людей, які можуть допомогти реанімувати покерну кар’єру.

Наскільки успішними можуть бути бекери

Бекер (від англ. backer) – людина, яка отримує назад. Мова про дохід від власних інвестицій. Іншими словами, бекер вкладає гроші у перспективного гравця у надії отримати від його успішної гри певний фінансовий зиск. Бекінг є невід’ємною складовою сучасного покеру, зокрема і на найвищому рівні. Скажімо, у 2008 році віце-чемпіон WSOP Main Event Іван Демидов був близьким до звання чемпіона світу з покеру саме завдяки допомозі бекерів.

Росіянин не міг собі дозволити бай-ін у 10 000 доларів для участі у Головній події WSOP, а відтак скористався інвестиціями спонсорів. Останні у підсумку добряче заробили, повіривши у перспективного гравця. Частка Демидова становила 20%, а отже Івану довелось задовольнитись лише п’ятою частиною від виграшу у 5,8 мільйона доларів.

Бекерство – ризиковані інвестиції

Утім, очевидно, що у бекерській практиці такі випадки трапляються вкрай рідко. Інвестиції часто бувають невиправданими, а отже бекеру слід дуже ретельно дослідити потенційного клієнта – з’ясувати його потенціал і рівень майстерності, а також переконатись у надійності дотримання правил угоди. Крім того, у такому ризикованому бізнесі не завадить володіти серйозним банкролом, аби не прогоріти на дистанції.



Бекінг в покері. Фото: wsop.com

Своєю чергою, аби заручитись підтримкою бекера, гравець повинен відповідати високому рівню гри і мати хорошу репутацію у покерному ком’юніті. Відтак, роль бекера на себе, як правило, беруть особи із близького оточення гравця. Нерідко, успішні покеристи, або люди, наближені до інтелектуальної гри. Часто потенційні клієнти бекерів знаходять підтримку заможних інвесторів і на спеціалізованих форумах. І пропонують одразу кілька варіантів для подальшої співпраці.

Варіанти для співпраці бекера і гравця

Бекінг із коефіцієнтом. Один із найбільш розповсюджених варіантів співпраці – бекінг із коефіцієнтом. Гравець пропонує свої послуги із невеликим коефіцієнтом, таким чином гарантуючи собі прибуток навіть за не надто яскравих результатів. Скажімо, коефіцієнт 1,2 при частці бекера у 1000 доларів трансформується у «чайові» покеристу у розмірі 200 доларів, навіть якщо останній відіграв у нуль.

Бекінг із відкатом. У цьому варіанті бекінгу долі продають без жодного коефіцієнту, а потенційний прибуток учасників угоди залежить від відсоткової успішності гравця. Як правило, мова про діапазон від 10 до 50% профіту. Отже, якщо гравець примножив суму інвестицій щонайменше на 10% відсотків, заслужив на певний відкат, а за одно, допоміг заробити і бекеру.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що бекінг, як і будь-який вид підприємницької діяльності – це завжди ризик. Бекер ризикує своїми грошима, а покерист – репутацією. Тому до цієї справи слід підходити із холодною головою і сухим розрахунком.