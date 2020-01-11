Imagine Dragons та Charity Series of Poker проведуть благочинний покерний турнір

Один із найпопулярніших музичних гуртів сучасності Imagine Dragons і організація Tyler Robinson Foundation, що займається благодійністю, проведуть турнір Slay Cancer with Poker (Здолай рак із покером).

Захід відбудеться 18 січня у Лас-Вегасі. Посприяє організації і Charity Series of Poker (CSOP). Двоє учасників Imagine Dragons Бен Маккі (бас-гітарист) та Вейн Сермон (гітарист) особисто зіграють у турнірі.

Бай-ін для участі в турнірі буде 300 доларів з можливістю ребаїв та адона за 100 доларів. Гравець, який зробить найбільше ребаїв та чіп-лідер на мить завершення пізньої реєстрації отримають по 1 000 доларів, як бонус. Крім того в турнірі буде баунті.

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Переможець змагань отримає квиток на Main Event WSOP-2020, вартістю 10 000 доларів. Усі ж зібрані за бай-іни, ребаї та адони гроші підуть на боротьбу із дитячим раком.