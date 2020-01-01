Історія покеру

Сьогодні у покер грають практично у всіх куточках планети, а кількість шанувальників гри перевищує 100 мільйонів. А ще у найпопулярнішої у світі гри з картами багата і древня історія.

Дискусії стосовно того, хто саме і коли вигадав покер точаться і донині. За однією версією коріння покеру варто шукати у древньому Китаї чи навіть Персії. Інша гіпотеза – гру придумали у Європі – в Іспанії, Франції та Італії. Утім з огляду на ймовірне походження слова покер, – він німецького pochen (стукати), не зайвою у цьому списку буде і Німеччина. Так чи інакше, перші письмові згадки про покер датовані 16 століттям. Отож можна з упевненістю стверджувати, що в покер грають уже більше 500 років.

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У 19 столітті європейці познайомили із грою американців і у США покер набув найбільшої популярності. Сьогодні в покер там грають близько 60 мільйонів людей. Саме у США, в Лас-Вегасі, відбувається неофіційний чемпіонат світу з покеру WSOP. А левова частка покеристів-професіоналів мають американський паспорт.



Всесвітня серія покеру. Джерело: Poker Central

Зрештою, у США покер не просто професія, а справжній культ. Саме звідти походить традиція збиратись за покерним столом із друзями чи навіть сім’ями.