Кріс "Jesus" Фергюсон залишив масний слід в покерній історії, але мова не лише про численні перемоги і авторитет. Американець перебував в епіцентрі найгучнішого покерного скандалу, який охрестили "Чорною п’ятницею".

Одному із патріархів гри довелось майже на 6 років зникнути із покерних радарів. Кріса Фергюсона щиро ненавиділи і не цурались просто у вічі говорити всіляку гидоту. Адже саме він заснував один із найперших покер-румів Full Tilt Poker, який 15-го квітня 2011 року "залишив з носом" десятки тисяч гравців. Рахунки руму заморозили через шахрайські схеми, включно із грошима клієнтів. Реакція покерної спільноти була прогнозованою і "Чорну п’ятницю" Крісу Фергюсону не пробачили до сьогодні.

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Попри солідну паузу у "живій" грі, американець встиг накопичити за овальними столами чималий банкрол. Кріс Фергюсон замикає топ-100 найбагатших покеристів в історії із призовими у майже 9,5 мільйонів доларів. В колекції 57-річного покериста 5 браслетів Всесвітньої серії покеру, зокрема, і найголовніший трофей в офлайн-грі. У 2000 році Фергюсон підкорив Main Event WSOP і поклав до кишені рекордні на той час призові 1,5 мільйони доларів. Кріс продовжує активно грати в покер до сьогодні і демонструє доволі непогані результати.



Кріс Фергюсон. Фото: wsop.com

За покерним столом досвідченого покериста важко з кимось сплутати. Харизматичний американець не розлучається із розкішним ковбойським капелюхом, який, за його словами, приносить вдачу. Та навіть без цього аксесуару Фергюсон залишається неординарним. Покериста неможливо уявити без розкішної шевелюри і доглянутої борідки. Власне, завдяки такому образу, Кріс і отримав своє прізвисько – "Ісус". Утім, парадокс – сам американець є атеїстом.



Кріс Фергюсон. Фото: Poker Central

Крім головного заняття – покеру – Кріс Фергюсон обожнює танцювати свінг і має власний гурток танців в університеті. У вузі його знають не лише як танцюриста, до старту покерної кар’єри Фергюсон 13 років займався викладацькою діяльністю. Отже, його опоненти за овальними столами мають справу із математиком і доктором комп’ютерних наук.