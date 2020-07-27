"Міс PokerMatch-2020" Іванна "ivannessaa" розповіла про найскладніші та найцікавіші моменти під час конкурсу, про подруг-суперниць та про свою головну покерну мрію.

- Іванко, вітаю з перемогою! Бачив, що ти вже приміряла діадему. Не тисне?

- Ні-ні, ідеально підійшла. Ніби для мене створена (посміхається). Я зараз із нею практично не розлучаюся. Знімаю, тільки коли йду спати. Дуже гарна!

- Давай повернемось на кілька місяців назад. Одразу зважилася взяти участь у конкурсі?

- Авжеж, надіслала заявку в перший день. Знаєш, у мене так буває, що коли що-небудь не виходить із першого разу, то обов'язково вийде з другого. Минулого року я була дуже близько до того, щоб відібратись у збірну України (Іванна зайняла третє місце у відборі PokerMatch - Авт.), і ось тепер була якась упевненість, що зможу добре виступити в конкурсі.



Іванна "ivannessaa" Соя. Фото: із архіву покеристки

- Яка частина випробування здалася тобі складнішою: покерна чи творча?

- Мабуть, творча. Із покером усе було зрозуміло. Швиденько виконала всі місії, потім постаралася уважно та без помилок відіграти фрірол. А от із візитівкою та стрімом було складніше. Навіть погано спала, думала, як краще зробити ролик, а потім достойно виступити в прямому ефірі.

- Ще й довелося стрімити першою.

- Так, спочатку я навіть трохи розстроїлася, що такий випав жереб. Але потім подумала, що це навіть на краще. Відстрілялася, і можна було спокійно сконцентруватись на серії "Літній PONT". Ну й хочу дуже подякувати моєму партнерові по стріму Владові "betman95". Він мене підтримував і до ефіру, і під час стріму, згладжував якісь нерівності й додавав мені впевненості.

- Стежила за ефірами інших учасниць?

- Аякже, подивилася всіх дівчат. І всі вони чудово себе проявили. Думаю, що кожна з них достойна була виграти, але переможниця все ж таки мусить бути одна.

- З ким-небудь із претенденток спілкувалася під час конкурсу?

- Дуже здружилися з Іванкою Дацко. До цього часто перетиналася з нею за столами, а нині вже познайомилися ближче. Вважаю її дуже сильним регуляром і, чесно кажучи, була переконана, що саме вона буде моєю головною суперницею. Але при цьому ми чудово спілкувалися.

- До речі, про серію. Ти просто "розірвала" поляну й виграла медаль у турнірі з Холдему!

- Добре складалося. І тепер у мене вже є дві медальки PokerMatch! (посміхається).



Іванна "ivannessaa" Соя. Фото: із архіву покеристки

- Як сама думаєш, за рахунок чого пішли такі результати?

- Останнім часом граю тільки на PokerMatch і, здається, знайшла для себе ідеальний рум. Під час гри намагаюся не відволікатися на жодні серіали, чи якісь інші речі. Навіть якщо граю один стіл - максимально концентруюся на грі. Ну й набагато менше тильтую. Якщо відчуваю, що завелася, можу зробити паузу. Просто відволіктися і ще раз подумати, для чого я все це роблю. Вдих-видих - і граєш далі.

- За живими серіями не сумуєш?

- Дуже! Раніше я їздила на серії й майже нікого не знала, а нині вже є багато знайомих, з якими зустрілася на PokerMatch. Хочеться пограти та поспілкуватись із ними вживу.

- Пам'ятаєш, хто першим привітав тебе з перемогою в конкурсі?

- Коли вийшла в топ-7, першим був Стьопа Соляник, а коли стала міс, то, мабуть, Влад Sidkaaaa. Я саме спала, телефон був на безгучному режимі, а потім бачу - Влад запостив сторіз із привітанням. Ну а далі почалося! Мама, друзі, подруги. Всі говорили дуже приємні слова, що вірили в мене і що я справді достойна стати Міс! Досі приймаю поздоровлення.



Іванна "ivannessaa" Соя. Фото: PokerMatch

Хочу скласти всім величезну дяку й окремо подякувати дружній сім'ї PokerMatch. Вони вигадують чудові акції та конкурси, допомагаючи гравцям розвиватися й розкриватися з різних боків. А ще хочу відзначити те, наскільки злагоджено працює вся команда - допомагали вирішити якісь технічні проблеми, постійно були на зв'язку, підтримували всіх дівчат.

- Ну тепер, я так розумію, твоя мета стати покерною "Міс світу"?

- (посміхається) Було б непогано. Насправді у мене є велика покерна мрія - виграти браслет Світової серії WSOP та успішно виступити на якій-небудь великій європейській серії. Я дуже люблю подорожувати та грати в покер. Продовжуватиму працювати над грою й збирати банкрол, щоби мрія стала реальністю. Упевнена, що якщо чогось дуже хочеш і робиш максимум для цього, бажання обов'язково здійсниться.

Інтерв'ю підготовував Євген Смертенко