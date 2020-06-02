Не так давно ми розповідали вам про гучний скандал, що розгорівся у світі покеру. Популярного та дуже успішного гравця Дена Кейтса звинуватили у шахрайстві.

Частиною цієї історії став і ще один професіонал Джейсон Кун. Утім, на відміну від колеги, він постав у хорошому світлі.

Біл Перкінс, який був жертвою цього шахрайства заявив, що Кун – єдиний, хто повів себе гідно у цій неприємній ситуації. Деталей Перкінс не розкривав, утім і без того Джейсон Кун давно заробив собі репутацію справжнього професіонала та "хорошого хлопця". Це не заважає, а може навпаки допомагає Джейсону бути одним із найуспішніших покеристів сучасності.



Джейсон Кун / фото: cardplayer

Читайте також: Рекордний виступ українців на весняному чемпіонаті з онлайн-покеру

Нині він посідає дев’яте місце у історії за розміром призових здобутих у живих турнірах. Джейсон виграв за кар’єру уже більше 30 мільйонів доларів. Найбільший його виграш припав на 2018 рік. Тоді Кун тріумфував у турнірі з короткою колодою на серії Triton Poker, за що отримав понад 3.5 мільйона доларів призових, обігравши з-поміж інших Філа Айві.

До слова, впродовж тієї серії, де грали не тільки турніри але й кеш, Джейсон Кун встановив рекорд. Він виграв найбільший банк у історії телевізійних кеш-ігор – 2 090 000 доларів. Як це сталося, можна побачити ось тут:

Навіть такий успіх викликав у Джейсона лише невеличку посмішку. Перемоги для нього звична справа. Хоча так було далеко не завжди. Річ у тім, що Кун народився у бідній сім’ї, а його батька посадили до в’язниці за домашнє насильство. Сам Джейсон захопився легкою атлетикою, утім через травму мусив кинути це заняття. Та навіть це його не зламало. Він продовжив навчання, підпрацьовував офіціантом і саме в цей час спробував себе у покері, який став справою життя. Американець зізнається, що саме покер дає йому можливість жити так, як він цього дійсно хоче.