Канадець Тімоті Адамс виграв 3 600 000 доларів

На серії Super High Roller Sochi завершився її найдорожчий турнір з велетенським бай-іном у 250 000 доларів. Заплатити таку солідну суму змогли 40 покеристів, які сформували призовий фонд у 10 000 000 доларів.

У підсумку, його між собою розділили шестеро фіналістів. Найгарячіше же стало коли у грі залишилося лише четверо спортсменів. Чіп-лідер змінювався ледь не кожні 10 хвилин. У такому складі покеристи грали аж 3 години, доки квартет не покинув британець Бенджамін Хіт із мільйоном доларів у кишені. На 600 тисяч більше забрав додому білорус Микита Бодяковський, який посів третє місце.

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Відтак у хедз-апі зійшлися німець Крістоф Фогельсанг і Тімоті Адамс з Канади. У вирішальній роздачі A9 канадця вистояли проти А6 Фогельсанга. Крістофу дісталися 2 400 000 доларів за друге місце. Тімоті Адамс окрім чемпіонського перстня отримав найбільші призові у власній кар’єрі – 3 600 000.