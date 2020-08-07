На цьогорічній Всесвітній серії покеру коронували першого дворазового чемпіона. Канадець Алек Стасіак, якого називають новим Манімейкером, виграв свій 2-й браслет онлайн-версії найпрестижнішої покерної серії.

Прізвиськом "Новий Манімейкер" Стасіака нагородили наприкінці липня. Маловідомий в онлайні гравець із ніком "astazz", кваліфікувавшись у головний турнір через 10-доларовий сателіт, виграв свій перший браслет і 343 202 долара. Солідний виграш допоміг Стасіаку уникнути рутинного відбору у 52-му івенті WSOP за 1000 доларів, і канадець знову переміг.

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Цього разу головний приз виявився уже дещо скромнішим – на банкрол чемпіона відправились 273 505 баксів. Та найголовніше – Алек Стасіак переписав історію Всесвітньої серії покеру. Він не лише перший цьогорічний мульти-чемпіон WSOP, а єдиний гравець, який виграв більше одного браслету в онлайн-баталіях Всесвітньої серії за всю історію.