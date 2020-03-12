Карантин: покерна спільнота не впадає у відчай

Через загрозу епідемії коронавірусу в багатьох країнах уже запровадили карантин. Потужного удару хвороба завдала і по офлайн-покеру – довелося скасувати та перенести чимало масштабних серій турнірів. Тож експерти прогнозовано фіксують суттєве підвищення інтересу до гри в інтернеті.

Покер за віртуальним столом, зрештою, має чимало переваг над "живою" грою, розберемось, які саме.

Комфорт

Гра в покер в інтернеті позбавляє вас чималої кількості логістичних клопотів. Усе, що потрібно для старту покерної сесії, – наявність ПК, ноутбука чи ґаджета, який забезпечить безперебійний доступ до всесвітньої павутини. Тож ви самі обираєте собі зручний час і локацію для гри, зрештою, як і масштаби сесії. В інтернеті є змога одночасно грати за кількома столами, не чекаючи годинами на відповідну руку.

Читайте також: Покер як професія: гра в онлайні

Поле

Через об’єктивні причини покер в інтернеті легко дасть фору офлайну за своїми масштабами. А тому і слабких опонентів – "фішів" – тут у рази більше. І мова не лише про низьку кваліфікацію гравців. Дехто розглядає гру в онлайні як розвагу, де за свої неадекватні чи невиправдані дії не доведеться червоніти, дивлячись в очі супернику. Тож гра в інтернеті, на відміну від «живого» покеру, може принести суттєвий прибуток за значно коротший відрізок часу.

Емоції

В онлайні вам не потрібно працювати над покер-фейсом, затамовувати подих чи приборкувати тремор рук. Опонент не прочитає вашу руку, спостерігаючи за мімікою чи рухами. Крім того, тут можна дати волю емоціям, ставши жертвою бед-біту або потрапивши в даунстрік. У "живій" грі собі також можна таке дозволити, але будьте готові понести покарання за надто емоційну поведінку.

Помічники

Ефективними помічниками для гравців у мережі є так звані мітки, нотси. З їх допомогою легко можна ідентифікувати не лише стиль опонента завдяки кольору, яким ви його позначили. Нотси часто супроводжують короткими коментарями зі своєрідною ретроспективою на конкретні роздачі.