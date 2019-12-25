Китайські Tesla обладнають покерним додатком

З 2020 року водії елітних електрокарів у Піднебесній зможуть приємно проводити час, стоячи у заторах. На автомобілі Tesla незабаром встановлять оновлене програмне забезпечення з двома покерними іграми.

Компанія Tesla, як і розробник цього покерного додатку Tencent, йдуть на чималий ризик. Адже покер у Китаї заборонений, в онлайні також. Утім творці ноу-хау запевняють, що "покер на колесах" розрахований на дорослих користувачів, себто водіїв, і не загрожує учасникам дорожнього руху.

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Грати у покер за кермом можна буде на панелі приладів і виключно під час зупинки автомобіля. У компанії Tesla сподіваються, що їхня розробка стане одним із перших кроків до повернення покеру на китайський ринок.