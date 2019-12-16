Киянин Микола Костирко виграв великий покерний турнір на PokerMatch

У турнірі з призовим фондом 2 000 000 гривень боротьба тривала понад 14 годин, а за перемогу Костирко отримав понад 217 000 гривень

Перемогою відомого українського покериста Миколи Костирка завершився другий супертурнір Winter Grand з призовим фондом 2 000 000 гривень, який минулої суботи відбувся на PokerMatch.

Топ-турнір для вітчизняного онлайну зібрав понад 4 000 входів, а 600 гравців потрапили в призову зону. Після 14 годин боротьби, в протистоянні один на один зійшлися Костирко, який грає на PokerMatch під ніком kostenberg, і гравець з ніком mazi_team. У підсумку кубок чемпіона і понад 217 000 гривень призових дісталися Миколі.

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До речі, для Костирко це вже друга перемога у "мільйонниках" PokerMatch в рамках турнірного марафону Iron Man. На початку жовтня kostenberg став чемпіоном України з онлайн-покеру в турнірі Chernihiv Poker Cup з призовим фондом 1 000 000 гривень, і отримав більш як 156 000 гривень призових!

Окрім того, у вересні цього року Микола посів високе 14 місце у Main Event престижної "живої" серії WSOP Europe у Розвадові. За свій далекий прохід українець отримав майже 53 000 доларів.