Клуб для обраних: "Зала слави покеру"
Дати чітку оцінку успішної покерної кар’єри завдання невдячне. Для когось це десятки мільйонів доларів призових, для інших численні рекорди і регалії. Але як би добре не складалось безпосередньо у грі, справжнім апогеєм кар’єри є потрапляння до "Зали слави покеру".
Ідея створити своєрідний елітний клуб виникла у 1979 році з ініціативи Бенні Беніона, власника одного із казино в Лас-Вегасі. Відтоді список «Зали слави покеру» поновлюється щороку новими іменами. Кандидатів ретельно відбирає спеціальна комісія, а урочиста церемонія відбувається після завершення Головної події WSOP. Претендент, при цьому, повинен відповідати чітким критеріям.
- Кандидат повинен досягти 40 років
- Він повинен регулярно виступати на престижних покерних змаганнях
- Претендент повинен грати на високих лімітах
- Він повинен заробити повагу суперників і громадськості
- До «Зали» може потрапити людина, яка не грає у покер, але зробила багато для популяризації і розвитку гри
"Зала слави покеру". Фото: lasvegastoppicks
Відтак у списку не бракує несподіваних імен. Одним зі перших до "Зали слави" ввели "Дикого" Біла Хікока, який грав у покер ще в класичних салунах. Є тут і діяч 18-го століття Єдмонд Хойл, який придумав правила кількох картярських ігор.
Левова частка «Зали слави покеру» – чемпіони світу, або ж дуже титуловані і відомі гравці – Дойл Брансон, Філ Хельмут, Даніель Негреану, Філ Айві. Минулоріч список поповнив Кріс Манімейкер, який доклався до покерного буму в 2003 році. Імена цьогорічних кандидатів поки невідомі.