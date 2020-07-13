Дати чітку оцінку успішної покерної кар’єри завдання невдячне. Для когось це десятки мільйонів доларів призових, для інших численні рекорди і регалії. Але як би добре не складалось безпосередньо у грі, справжнім апогеєм кар’єри є потрапляння до "Зали слави покеру".

Ідея створити своєрідний елітний клуб виникла у 1979 році з ініціативи Бенні Беніона, власника одного із казино в Лас-Вегасі. Відтоді список «Зали слави покеру» поновлюється щороку новими іменами. Кандидатів ретельно відбирає спеціальна комісія, а урочиста церемонія відбувається після завершення Головної події WSOP. Претендент, при цьому, повинен відповідати чітким критеріям.

Кандидат повинен досягти 40 років

Він повинен регулярно виступати на престижних покерних змаганнях

Претендент повинен грати на високих лімітах

Він повинен заробити повагу суперників і громадськості

До «Зали» може потрапити людина, яка не грає у покер, але зробила багато для популяризації і розвитку гри



"Зала слави покеру". Фото: lasvegastoppicks

Відтак у списку не бракує несподіваних імен. Одним зі перших до "Зали слави" ввели "Дикого" Біла Хікока, який грав у покер ще в класичних салунах. Є тут і діяч 18-го століття Єдмонд Хойл, який придумав правила кількох картярських ігор.

Левова частка «Зали слави покеру» – чемпіони світу, або ж дуже титуловані і відомі гравці – Дойл Брансон, Філ Хельмут, Даніель Негреану, Філ Айві. Минулоріч список поповнив Кріс Манімейкер, який доклався до покерного буму в 2003 році. Імена цьогорічних кандидатів поки невідомі.