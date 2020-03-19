Колективна "сліпа" ставка: анте у покері

Якщо за кеш-столом зібралось одразу кілька тайтових покеристів, гра протікає мляво. Повернути за стіл динаміку зможе анте – обов'язкова для кожного гравця "сліпа" ставка.

Термін "анте" походить від латинського ante (перед, до чогось). Тож у гру анте вступає ще до початку роздачі. На відміну від блайндів, які повинні ставити лише двоє гравців, анте стосується кожного учасника столу. Вартість анте, як правило, у 4 або 8 разів менша за малий блайнд. Головні функції, які виконує анте, – формування банку до початку торгів і пришвидшення ігрового процесу.

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В основному анте застосовують в різновидах покеру, де блайнди відсутні узагалі. Мова про 7-карточний Стад, 7-карточний Стад хай-лоу, Разз і 5-карточний Стад. Часто в офлайні анте застосовують і в більш популярних іграх Холдемі та Омасі. Обов’язкову "сліпу" ставку вводять у гру на пізній стадії турніру.

Також віднедавна в "живих" турнірах практикують гру із button ante, коли гравець на "кнопці" ставить обов’язкову "сліпу" ставку за весь стіл. Ще один різновид – таку ж місію змушений виконувати гравець на великому блайнді.

Що стосується онлайну, анте присутнє у більшості МТТ ігор, а в деяких має навіть більшу вагу, аніж блайнди. Це турніри ante-up, коли розмір обов’язкової ставки від кожного гравця постійно зростає, а блайнди залишаються сталими.