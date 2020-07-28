Чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Девід Хей продовжує свій покерний похід.

Рукавички на цвях британська зірка повішала у 2018-у році. Тоді він став промоутером. Одним з його клієнтів є наступний суперник Олександра Усика Дерек Чісора.

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Окрім цього британець зняв документальний фільм "Давид проти Голіафа". У цій стрічці він описує власний шлях у покері: від аматора до конкурентного сильного гравця.

Тепер от Хей приєднався до британської покерної команди. 39-річний спортсмен став її офіційним амбасадором. Відзначимо, що Девід уже має певні успіхи в цій інтелектуальній грі. Він близько року вивчав усі тонкощі покеру і зміг у своєму дебютному помітному турнірі потрапити в призи: сорокове місце і 2,5 тисячі доларів виграшу в живому турнірі GUKPT Goliath. Ці змагання відбулися в Ковентрі рік тому.

Відзначимо, що Девід Хей був великою зіркою боксу. Був чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті. Свій титул у надважкій ваговій категорії він втратив у 2011-у році, коли одноголосним рішенням суддів поступився Володимирові Кличку.