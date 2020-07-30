Бразильський вінгер туринського "Ювентуса" Дуглас Коста, виявляється, доволі вправно грає в покер.

Коста захищав барви "Шахтаря" з 2010-го по 2015-й роки. Він п’ять разів ставав чемпіоном України. Яскрава гра технічного півзахисника привернула увагу тренерів збірної Бразилії і Дугласа зі складу донецького клубу почали викликати до складу "пентакампіонів".

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Подейкують, саме там Коста близько познайомився з покером. Не секрет, що велика кількість футбольних зірок активно грають в покер. Зокрема прихильником цієї інтелектуальної гри є лідер збірної Бразилії Неймар.

Влітку 2015-го року Дугласа купила мюнхенська "Баварія". Сума трансферу склала близько 30-ти мільйонів євро. Коста став дворазовим чемпіоном Німеччини і перебрався до іншого велетня світового футболу "Ювентуса". В Італії бразилець також став кількаразовим чемпіоном країни. Увесь цей час покерні таланти Дугласа були приховані від широкої публіки.

Лише в травні цього року футболіст показав себе у всій красі ще й за покерним столом. Він взяв участь у благодійному онлайн-турнірі "Stars Call For Action". Його суперниками були не лише інші спортсмени, зірки Голівуду та інші знаменитості, а й професійні покеристи.

Попри таку серйозну конкуренцію, Коста зумів «дожити» аж до вирішального хедз-апу. Де програв зірці популярного серіалу "Пуститися берега" Девідові Костабайлу. Тож Дуглас Коста заробив 75 тисяч євро, які від його імені пожертвували на благодійність.

Зараз бразильський вінгер разом з "Ювентусом" готується до важливого матчу Ліги Чемпіонів проти "Ліона". Кості 29 років і його футбольна кар’єра якраз у розквіті. Але після того як Дуглас повісить бутси на гвіздок він цілком може замислитися про перехід в покер. Як це робили інші зірки футболу Тедді Шерінгем і Вікаш Доросо.