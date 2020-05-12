На кону сотні тисяч євро: "ActionFreak" відроджує інтригу в хедз-ап битві з Гальфондом

Ситуація в матчі між Філом Гальфондом та Іоанінісом Контонаціосом ("ActionFreak") починає нагадувати американські гірки.

Нагадаємо, суперники грають в Омаху. Це одне з найцікавіших протистоянь так званого Galfond Challenge. Суть у тому, щоб зіграти хедз-ап протистояння із 25-ти тисяч роздач. Тріумфатор, окрім виграних за столом грошей, отримує ще й додатково 150 тисяч євро.

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Відзначимо, що сам Філ Гальфонд називав "ActionFreak" одним із найнебезпечніших суперників. Контонаціос вдало розпочав матч. Але потім американський хайролер захопив ініціативу та втік у відрив.

Вболівальники очікували від цього протистояння запеклої боротьби, інтриги. І от Іоанініс зумів суттєво скоротити відставання. Він відіграв 250 тисяч євро! Тепер відставання "фріка" цілком робоче — 178 тисяч євро. Суперники зіграли усього 6,5 тисяч роздач. Тому, схоже, тут усе найцікавіше ще попереду.

Нагадаємо, раніше Філ Гальфонд епічно вирвав перемогу у "VeniVidi1993". Також американець обіграв Даніеля Кейтса у короткій версії челенджу. Окрім цього, Філ ще втримує лідерство в матчі з Білом Перкінсом.