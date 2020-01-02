Король і королева покеру

Покерна пара Алекс Фоксен і Крістен Бікнел оформили унікальне досягнення. Канадійка із американцем другий рік поспіль не мали рівних в боротьбі за звання "Гравець року".

Фоксен і Бікнел, як і у 2018 році, стали переможцями чоловічого і жіночого рейтингів Global Poker Index, де враховуються усі турнірні результати за підсумками року.

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Алекс Фоксен на фінішній прямій сезону вирвався в лідери завдяки перемозі на турнірі WPT Five Diamond, яка принесла чемпіонові 1 694 995 доларів призових. Водночас, за рік американець збільшив свій банкрол на 6,3 мільйони.



Алекс Фоксен і Крістен Бікнел. Фото: cardschat

Головною ж перемогою Крістен Бікнел став тріумф на листопадовому Poker Masters з бай-іном 25 000 тисяч доларів. Канадійка виграла 408 000 доларів, а у 2019 стала загалом багатшою майже на 2,5 мільйони.

Фоксена і Бікнел офіційно коронують у березні під час другої церемонії Global Poker Awards.