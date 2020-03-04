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Коронавірус наступає на покер: через хворобу у США закрили казино

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Wildhorse Resort / Tri-City Herald

У Сполучених Штатах Америки вперше закрили гральний заклад з вини коронавірусу Covid-19.

Казино Wildhorse Resort у штаті Орегон закрили, після того як у одного зі співробітників виявили коронавірус. Усі найближчі заходи у закладі відмінили та скасували бронювання номерів.

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За інформацією місцевих ЗМІ, чоловіка що заразився вірусом госпіталізували. Попри те, що він працював у закладі, в нього не було прямих контактів із відвідувачами казино. Це вперше за 25-річну історію Wildhorse Resort довелося закрити. Так чи інакше усі приміщення зараз дезінфікують, а у казино сподіваються відновити роботу вже наступного тижня.

У штаті Орегон це третій підтверджений випадок коронавірусу. Усього в США зафіксовано уже 107 таких випадків.

Теги: Новини Спорту Покер матч Світовий покер
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