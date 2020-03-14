Коронавірус не дав українцям на повну розгулятися у Чехії

Через пандемію коронавірусу COVID-19 довелося зупинити престижну покерну серію WSOP Circuit, що тривала у чеському Розвадові.

Казино King’s Resort, де власне і тривали змагання, довелося закрити, згідно з наказом уряду. Як і у більшості країн Європи, у Чехії намагаються мінімізувати ризики пов’язані із коронавірусом.

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На який саме термін King’s Resort закривають поки не відомо. Водночас, адміністрація казино уже попросила вибачення у всіх причетних та пообіцяла інформувати про будь-які зміни.

Згадаємо, що старт цьогорічної серія WSOP Circuit був дуже успішним для українських спортсменів. Чимало наших співвітчизників пробилися до призових зон різних змагань, а на турнірі Monsterstack українці узагалі зайняли три перших сходинки. Чемпіоном став Михайло Сезоненко, що принесло йому 70 000 євро призових.