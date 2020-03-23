Коронавірус продовжує атаку на спорт: захворів перший відомий покерист

Епідемія вірусу CОVID-19 добралася до інтелектуальної гри. Відомий американський професіонал Давід Сандс розповів, що здав позитивний тест на коронавірус.

Раніше хворіли чимало зіркових футболістів, баскетболістів та представників інших видів спорту. Тепер от недуга дісталася і до покеру.

Сандс став першим відомим регуляром, який підтвердив свій позитивний тест на CОVID-19. Давід заспокоїв своїх прихильників, сказавши, що почувається добре. Йому 35 років і він не перебуває у зоні найбільшого ризику. Власне, мабуть саме тому американець зовсім не панікує.

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Давід детально розповів як у нього з’явилася підозра на те, що він хворий. Кілька днів покерист відчував втому та сильний головний біль. Коли до цього додався ще й кашель, Сандс вирішив перевіритися. Американець відзначив, що порівняно хороше самопочуття у нього тому, що гравець веде здоровий спосіб життя: не курить та активно займається спортом.

Давід не знає як саме підхопив коронавірус. Переконує, що був обережним, часто мив руки. Тепер Сандс на самоізоляції. Аж поки не видужає.

Дружня покерна спільнота підтримала американця. Зокрема, це зробили такі кити як Гальфонд, Хельмут і Сайдел.

Відзначимо, що Давід Сандс за свою покерну кар’єру заробив уже 8,5 мільйонів доларів у живих турнірах.