Коронавірус продовжує атакувати покерні турніри

Епідемія нового коронавірусу далі вносить корективи в азійські змагання з покеру. Скасували ще один етап – World Poker Tour.

Після десяти випадків зараження коронавірусом у регіоні, всі казино в Макао були зачинені, що принесло серйозні втрати. За цей період місцеві казино недорахувались вже близько 11,3% прибутку.

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З цієї ж причини організатори Triton Poker Series перенесли старт серії на невизначений термін. Спочатку перший етап серії повинен був відбутися 10-22 лютого. У рамках чемпіонату було заплановано 12 турнірів.

Дана ситуація не пройшла повз і азійський турнір World Poker Tour, в якому беруть участь більшість провідних покерних гравців. 14 лютого спеціаліст із live-івентів WPT Денні МакДонах на своїй сторінці у Facebook виклав пост, в якому заявив, що організатори WРT змушені скасувати серію WPT В’єтнам, а також перенести WPT Тайвань на три місяці – він розпочнеться 14 травня.

Можливо, що ще будуть новини про зміни в графіку інших живих серій в Азії через епідемію коронавірусу.

WSOP 2020 під загрозою?

Продовжуються дискусії про можливі зміни в розкладі Світової серії через коронавірус. На даний момент у США зафіксовано лише 14 випадків зараження, які не призвели до летальних випадків.

Президент WSOP по комунікаціях з суспільством Сет Паланські заявив, що вони стежать за розвитком подій у світі, тому поки дати проведення WSOP залишаються незмінними – з 26 травня до 11 липня.