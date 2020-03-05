Коронавірус відлучає італійців від покеру

King's Casino в чеському місті Розвадів закрило свої двері для італійських покеристів. Це найбільший покерний заклад Європи.

Лише покерними столами заборона не обмежилися. Власники зняли усі бронювання італійців на готельні номери. У King's Casino пояснили, що таким чином вони хочуть зберегти здоров’я своїх відвідувачів та працівників. А також зупинити розповсюдження коронавірусу.

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Під заборону потрапили італійці через те, що саме у цій країні виявлено найбільше випадків зараження цим вірусом за межами Азії — понад дві тисячі.

Наказ уже вступив у дію. Власники сподіваються, що такі заходи безпеки будуть необхідними не більше двох місяців. Щоправда, точної дати припинення заборони не називають.



Італія. Фото: ABC

Також через коронавірус скасували фестиваль Malta Championship, який мав відбутися в травні.

Відзначимо, що чеський Розвадів є одним із покерних центрів Європи. Саме це місто прийме WSOP Сircuit. Але італійським гравцям на цю серію двері зачинені.