Коронавірус відступає: казино в Макао відновлюють роботу

Сьогодні завершився двотижневий карантин, запроваджений тамтешніми чиновниками через загрозу епідемії коронавірусу. Усі гральні заклади Макао повернулися до звичного режиму роботи.

Нагадаємо, коронавірус змусив владу китайського адміністративного району Макао тимчасово закрити усі казино на своїй території. Причиною стало зростання кількості заражених. Зокрема, й серед працівників гральних закладів.

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За два тижні карантину казино втратили солідні суми. Власники звітували про збитки у близько 2,5 мільйонів доларів на добу.

За два тижні заборони ситуація стабілізувалася і влада Макао скасувала свій указ. Казино відновили свою роботу.



Казино в Макао. Фото: Somuchpoker

Відзначимо, що через коронавірус організаторам кількох покерних серій (Triton Poker Series, WPT Vietnam) довелося вносити зміни у розклад подій.