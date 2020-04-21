Коронавірус відступає: Південна Корея може стати столицею покеру

Доки звичні покерні маршрути, як то Лас-Вегас, Макао чи чеський Розвадов залишаються недоступними для гравців через пандемію коронавірусу, новим центром "живого" покеру несподівано може стати Південна Корея.

Річ у тім, що країна, яка однією з перших зіштовхнулася із проблемою коронавірусу, відповідно однією з перших починає від нього і оговтуватися. Зокрема, компанія Paradise Co Ltd оголосила про те, що відкриває три із чотирьох своїх казино, які були зачиненими на карантин ще із 24 березня. Йдеться про заклади у містах Сеул, Інчхон та Пусан.

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Що цікаво, за тамтешнім законодавством, вхід до казино загалом, та покерних клубів зокрема, для місцевих громадян – заборонений. Відтак корейці сподіваються на гостей з-за кордону, значну частину яких можуть скласти саме професійні покеристи, що вже скучили за улюбленою грою.

До того ж Південна Корея нині може бути одним із найбезпечніших місць на планеті. Уже впродовж кількох останніх днів у країні виявляють лише поодинокі випадки зараження COVID-19.