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Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото

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Ольга Єрмольчева / PokerMatch

Стереотип про те, що людина може бути лише або красивою, або розумною розвіювали уже не раз, та ми заб’ємо у нього ще кілька цвяхів. Покер, як відомо, гра інтелектуальна і потребує серйозної роботи мізків. Що утім, не заважає окремим турнірам перетворюватися на неофіційні конкурси краси.

Ольга Єрмольчева

Без перебільшення найкраща покеристка України, а може й усієї східної Європи. Понад 200 000 доларів кар’єрних виграшів. Чемпіонка світу з Матч покеру у складі збірної України, найкращий гравець Кубка Націй-2019 та амбасадор PokerMatch.
Ольга Єрмольчева / PokerMatch

Ольга Єрмольчева / PokerMatch

Лаура Сінтра

Скромнішими досягненнями поки може похвалитися бразилійка Лаура Сінтра, щоправда і кар’єру вона розпочала лише у 2015 році. З того часу встигла заробити понад 30 тисяч доларів. До слова, вона змогла тричі пробитися до призової зони на минулорічному WSOP.


Лаура Сінтра / cutegirl


Лаура Сінтра / uapoker


Лаура Сінтра / cutegirl

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Таня Пашаліч

Хорватка тривалий час працювала репортером і ведучою на телевізійних трансляціях великих покерних турнірів. Кілька років поспіль брала участь у Main Event WSOP і навіть пробивалася до другого дня, щоправда до призової зони не діставалася.


Таня Пашаліч


Таня Пашаліч / uapoker


Таня Пашаліч / uapoker

Наталі Хоф

Німкеня виграла за кар’єру уже більше ніж 80 тисяч доларів. Зокрема кілька років тому вона змогла фінішувати на 39-му місці берлінського етапу EPT.


Наталі Хоф


Наталі Хоф / facebook


Наталі Хоф

Лів Борі

Тут зайве представлення не потрібне. Одна з найуспішніших покеристок сучасності. Майже 4 мільйони доларів кар’єрних виграшів і браслет WSOP.


Лів Борі / uapoker


Лів Борі / livboeree.com


Лів Борі / PokerNews

Теги: Покер матч Світовий покер
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