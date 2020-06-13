Зірковий покерист Біл Перкінс не зміг пробитися до фіналу турніру з чокеру. Він програв шахістці Александрі Ботез.

Чокер — це гра, яка містить у собі елементи покеру та шахів. Змагаються один на один. Кожен учасник отримує по п’ять карт, на яких зображені шахові фігури. Як і в покері, відбуваються торги. Далі фігури розставляють на спеціальні місця дошки і грають в шахи. Перемагає той, хто зробить "чок і мат".

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Біл Перкінс у першому раунді зміг пройти Мета Стелпса. Але впоратися з майстром ФІДЕ Александрою Ботез американцеві не вдалося. Канадська шахістка перемогла Перкінса з рахунком 3:0. Красуня у фіналі, який відбудеться 18-го червня, зустрінеться з Еріком Розеном.



Александра Ботез. Фото: Chesswood

Тріумфатор цього турніру отримає право зіграти з титулованим американським гросмейстером Хікару Накамурою.