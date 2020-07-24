Останніми роками канадійка Крістен Бікнел безапеляційно закріпила за собою звання найкращої покеристки планети. Водночас, і в протистоянні з чоловіками Крістен раз за разом демонструє свій високий клас.

Зокрема, саме вона захопила лідерство у загальному заліку Світового покерного туру (WPT).

Як і WSOP, WPT цього року відбувається в онлайні, через пандемію коронавірусу. Кілька днів тому у першому турнірі престижної серії Крістен фінішувала четвертою, а згодом добилася навіть кращого результату у WPT Big Game з бай-іном 5200 доларів та гарантією 1 мільйон.

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У дводенному івенті Бікнел фінішувала другою, заробивши понад 150 тисяч доларів. А от переможцем став представник Естонії Олексій Поняков, якому дісталося 219 тисяч доларів.

Попри коронавірус, 2020 рік видається для Кірстен Бікнел дуже успішним. Ще до карантину вона встигла стати чемпіонкою на "живому" WPT L.A. Poker Classic. А після початку пандемії демонструє стабільно високі результаті в онлайні, нічим не поступаючись своєму бойфренду – одному із найкращих покеристів сучасності Алексу Фоксену.