Кров, яскравий нокаут і 150 тисяч доларів: покеристи спробували себе в ММА

Як відомо, покеристи надзвичайно азартні люди. Їх хлібом не годуй — дай організувати якесь парі. Авторами однієї з найбрутальніших суперечок стали Олівьє Бускет та Джей-Сі Альварадо. Вони вирішили позмагатися в октагоні.

Дуель відбулася у квітні 2016 року. Ініціатором бою був Бускет. Він у твітері запропонував колегам-покеристам спробувати себе у змішаних єдиноборствах. Головною мотивацією Олівьє було нарешті зайнятися собою, покращити фізичний стан. Доволі швидко виклик прийняв Альварадо.

Читайте також: Замість мату — олл-ін: як шахісти заробляють покером мільйони

Хуан Карлос колись займався джіу-джитсу, мав синій пояс. Тому саме його букмекери вважали невеличким фаворитом поєдинку. І це при тому, що за Бускета говорила антропометрія. Він кілограмів на десять важчий за суперника. І помітно атлетичніший.

Олівьє взяв шість місяців на підготовку до зустрічі. Очевидно, хлопець дарма час не гаяв. В октагоні він виглядав органічно. Дійсно, більше був схожий на бійця ММА, ніж на покериста. Про Альварадо такого не скажеш. Спортивне минуле Джей-Сі не допомогло. Бускет сповна використав свою фізичну перевагу. Лавиною налітав на суперника. І переміг технічним нокаутом: Альварадо відмовився виходити на четвертий раунд. Яскрава перемога!

За цей тріумф американець отримав 150 тисяч доларів. Якби переміг мексиканець, то заробив би 120 тисяч доларів. Організували навіть платні трансляції цього бою. Кожен охочий міг заплатити 5 "баксів" та спостерігати за поєдинком. Таку нагоду використала величезна кількість зіркових покеристів. Вони потім ділилися враженнями у соціальних мережах. Зокрема, точно відомо, що Райан Рісс та Джейсон Мерсьє вгадали переможця і непогано заробили. А от Мет Глянц ставив на Альварадо і зауважив після бою, що тепер є "офіційним банкрутом".

Дуель двох доволі успішних покеристів (Бускета за кар’єру виграв 9 мільйонів доларів, Альварадо — 4,5 мільйони доларів) — одне з найбрутальніших та найпам’ятніших парі в історії гри. Як гадаєте, хто ще з професійних покеристів міг спробувати себе в ММА?!