Крупний план на покер: інтелектуальна гра у кінематографі

Покер — давно частина масової культури. Зокрема, драматизм цієї гри оцінили та висвітлили чимало режисерів.

Різноманітних фільмів про покер уже вийшло та продовжують виходити стільки, що кожен знайде на свій особливий смак. Драма "Гравець" з Марком Волбергом у головній ролі. Мел Гібсон у картині "Меверік " і навіть Адріано Челентано у комедії "Туз".



Мел Гібсон у стрічці "Меверік". Джерело: filmix.co

Для багатьох стрічкою про покер номер один є картина режисера Джона Дава "Шулери". А ключовою сценою фільму є вирішальний розіграш за участю героя Мета Деймона Майка Макдермота та бандита Тедді КДБ, якого грає Джон Малковіч.

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Усю гру Макдермот приймає лише виважені, навіть дещо боягузливі рішення. Тедді навпаки – діє агресивно. Йому подобається буквально забирати у суперника розіграш за розіграшом. Бандит не здогадується, що це все пастка. Кульмінацією плану Майка стає роздача, в якій він отримав стріт з флопа. І майстерно "малював" слабку руку. Тедді купився. Він поставив усе. І Макдермот тріумфував.

У небезпечній грі хлопець перемагає бандита та за ніч відіграє борг. Врешті герой Мета Деймона вирішує залишити навчання і вирушає в Лас-Вегас на Всесвітню серію покеру.