Кубок націй з матч-покеру перенесуть із Перу в Європу

Міжнародна федерація спортивного покеру офіційно повідомила, що Перу не зможе прийняти Гранд-фінал Кубку націй.

Причиною такого рішення стали політичні проблеми в країні, через які організатори змагань не можуть гарантувати успішне проведення турніру.

За словами президента федерації Патріка Наллі, зараз тривають перемовини щодо проведення наступного чемпіонату світу з матч-покеру в одній з країн Європи. Його планують провести в середині травня 2020 року.

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Нагадаємо, що національна збірна України зі спортивного покеру наразі є чинним чемпіоном світу в цьому виді. Наша команда виборола це звання рік тому в Дубліні. А у вересні 2019 року Київ приймав Європейський кубок націй, у якому змагались 13 команд континенту. Українці посіли третє місце на домашньому турнірі, а чемпіонами Європи стали іспанці.