Кулер в покері: як "пережити" одну з найгіркіших поразок

Кулером в покері називають ситуацію, коли сильна комбінація програє ще більш сильній. Класичними кулерами є випадки, коли, наприклад, пара королів "врізається" у пару тузів.

Мабуть, найдраматичнішими є кулери на постфлопі. Можна фільми знімати. Скажімо, коли стріт до короля потрапляє під натсовий стріт до туза. Або ж найвищий флеш врізається у каре. Як, скажімо, було у знаменитій дуелі Раста та Трікера.

Термін кулер, вочевидь, пішов від англійського слова "cool" — "крутий".

Найчастіше на сильній комбінації втрачають чималу частину стеку. А то і взагалі вибувають з боротьби. Власне, це додає поразці ще більшої гіркоти.

Рецепту як не потрапити у цю неприємну ситуацію немає. Адже скидати сильні карти дуже непросто. Кулер — невід’ємна складова покеру, яка додає грі драматизму.

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Професіонали радять відразу забувати такі болючі фіаско. Мовляв, зробили все правильно — значить немає змісту посипати голову попелом.