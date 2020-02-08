Курс покеру встановив рекорд американського університету

Професор Університету імені Джона Хопкінса (місто Балтимор, штат Меріленд, США) Авіель Рубін організував авторський покерний курс, який викликав великий ажіотаж серед студентів. Усі охочі упродовж двох тижнів вивчали покер.

Експерт у галузі систем та мережевої безпеки, професор комп’ютерних наук Авіель Рубін любить покер і давно хотів створити власний покерний курс, щоб ділитись своїм досвідом.

А досвід у Рубіна справді чималий. Професор десять років доволі активно грає у покер. Ба більше, навіть має які-не-які успіхи. За свою кар’єру він заробив більше 14 тисяч доларів у живих турнірах.

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На початку цього року Девід зміг реалізувати свою мрію. У період між сесіями він організував власний авторський курс "Вхід у покер: теорія та практика". На навчання до професора записалося аж 232 студенти. Цей факультатив став наймасовішим в історії Університету імені Джона Хопкінса.

Курс завершився товариським турніром, вхід у який був безкоштовним. Але потрапити на змагання можна було лише вигравши квитки. Для цього спеціально організували два сателіти, які відбувалися в інтернеті.



Авіель Рубін. Фото: Ted

Символічно, що тріумфатором турніру став парубок, який раніше ніколи не грав у покер. Сам професор Рубін зауважував, що за два тижні навчання новоспечений переможець виріс із геть "сирого" початківця у міцного розумного гравця. Що зайвий раз підкреслює, що почати займатися покером ніколи не пізно.