Відкриття кількох казино у штаті Невада викликало чималий ажіотаж серед гравців, зокрема і покеристів. Утім, левова частка клієнтів поводиться вкрай безпечно, забувши через що закрили гральні заклади на початку березня.

Згідно із новими правилами, тепер кожен відвідувач, який грає за столом, повинен одягати маску. Це стосується насамперед покеристів. Засобами захисту клієнтів повинен забезпечити сам заклад. Винятком є ті зони, де столи обладнані спеціальними перегородками, які обмежують контакт між гравцями і дилером.

Las Vegas is officially back. pic.twitter.com/EI3nXs2e5w — Arash Markazi (@ArashMarkazi) June 6, 2020

Влада штату Невада, після відкриття казино, почала бити на сполох, зокрема, після публікації кількох відео. Кадри демонструють наскільки великий потік людей заполонив гральні заклади у Лас-Вегасі. Клієнти не дотримуються дистанції і мало хто користується захисними засобами.