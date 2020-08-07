Хвороба забрала життя 56-річного Роберта Грея. За усіма симптомами, якими телефоном ділився зі своїм другом, покерист хворів на COVID-19.

Кілька років тому Роберт Грей перебрався до Лас-Вегаса, задля активного розвитку у професії покериста. Американець тріумфував у кількох турнірах і зібрав призовими за кар’єру 440 тисяч доларів. Суперники поважали Грея за уміння гідно приймати поразки і захоплювались його життєрадісністю та позитивом.

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Про смерть Роберта Грея повідомив його товариш Роберт Голдфарб, який дистанційно підтримував хворого впродовж останніх тижнів. Поділившись сумною новиною у facebook, Голдфарб застеріг покерну спільноту від надто безпечного ставлення до коронавірусу. Особливо в час, коли покерні заклади повертаються до життя.