Лас-Вегас завмирає: в столиці розваг закривають всі казино

Губернатор Невади Стів Стайлосак наказав закрити усі гральні заклади, а також ресторани, бари,кафе та навіть через епідемію коронавірусу.

Губернатор Стайлосак повідомив, що карантин протриває мінімум 30 днів. А далі буде видно.

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Це без перебільшення історичний прецедент. Востаннє казино в Лас-Вегасі закривали у далекому 1963 році. І то лише на час похорону 35-го президента США Джона Кеннеді.

Окрім історичного аспекту, важливим є й фінансовий бік цього рішення. Ігровий бізнес — серце економіки регіону. Тому карантин суттєво вдарить по гаманцю тамтешнього бізнесу.

Лас-Вегас мав прийняти відразу три фінальні столи WPT. Організатори повідомили, що їх перенесуть на пізніші дати.