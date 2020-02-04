Легенда покеру Дойл Брансон "прогорів" на 175 000 доларів

Володар 10 браслетів WSOP і один із найвідоміших покеристів у історії Дойл Брансон програв серйозну суму на недавньому Super Bowl – фіналі чемпіонату з американського футболу. Щорічний Super Bowl – це одна із головних спортивних подій світу і точно найбільше спортивне шоу.

Цього року, до прикладу, перед матчем публіку розігрівали Дженіфер Лопес та Шакіра. У, власне, ж фіналі зійшлися Сан-Франциско та Канзас-сіті. І от Дойл Брансон був переконаний у перемозі перших. Настільки переконаний, що не пошкодував 175 тисяч доларів на ставки.



Дженіфер Лопес і Шакіра – зірки Super Bowl 2020 / getty

Спочатку все йшло не погано. Після трьох чвертей футболісти із Сан-Франциско лідирували з перевагою у 10 очок. Та в останній чверті Канзас-Сіті вирвали драматичну перемогу (31-20) і тим самим, позбавили Дойла солідної суми.

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86-річний Брансон, утім не особливо засмутився і розповів, що робив ставки на кожен Super Bowl у історії, а таких було уже 54. Перший відбувся ще 1967 році, коли Дойлові було 33 роки. Ставки Брансона за цей час варіювалися від 20 до 200 тисяч доларів. Загалом же американці лише цього року поставили на Super Bowl вражаючі 6.8 мільярда (!!!) доларів.