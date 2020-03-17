Легенда покеру показує приклад правильної поведінки під час пандемії

86-річний американський покер-про Дойл Брансон прийняв рішення самоізолюватися на час поширення коронавірусу.

Дойл іронічно зауважив, що сам він вірусу не боїться, але хвилюється за дружину:

Я перебуваю у самоізоляції. Коронавірус мене не зачепить. Мене 5 разів грабували під дулом пістолета, на мене нападали із ножем, я тричі переміг рак і пережив 3 автокатастрофи. Але я не хочу заразити свою дружину, вона занадто дорога для мене, щоб так ризикувати, – розповів Дойл у своєму Твіттері.

Такому рішенню легенди можна лише аплодувати, тим більше, що саме літні люди є у головній групі ризику коронавірусу.

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Загалом же Covid-19 уже суттєво вплинув на покерну індустрію. Організаторам доводиться відміняти масштабні покерні серії, власникам – зачиняти казино. Під питанням навіть проведення WSOP-2020, що повинен відбутися улітку.