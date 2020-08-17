Даніель Негреану є одним з найбільш популярних та успішних покерних гравців. Він становить підвищену небезпеку для будь-якого опонента за зеленим сукном. Але... Всі основні досягнення зоряного канадійця відносяться до живої гри. Чим може похвалитися Kid Poker в онлайн-битвах?

Попередня згода на онлайн-матч проти Дугласа Полка викликала чимало суперечливих відгуків, оскільки мало хто вірить в успіх Даніеля.

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Так, Негреану виграв кілька турнірних трофеїв в інтернеті, але на його рахунку "записано" чимало суперечливих епізодів, найяскравішим серед яких є приголомшливий провал в поєдинку зі ще одним легендарним гравцем – Віктором "Isildur1" Блумом.

Битва відбулася незадовго до "Чорної п’ятниці", а точніше – 20 березня 2011 року. Тоді нікнейм Isildur1 наводив справжній жах на суперників, бо маловідомий швед уже встиг обіграти практично всіх іменитих професіоналів, ставши синонімом успіху в онлайн-покері.

Незважаючи на це, Kid Poker усе ж ризикнув кинути виклик Вікторові, хоча ніхто, навіть сам Негреану, не вірили в успіх цього двобою.

Останнім часом я стежив за грою Isildur1 у Superstar Showdown, і вона була відмінною. Я спробував повторити це, але не зміг грати навіть два столи одночасно. Мені довелося багато практикуватися, і тепер я можу грати до 4 столів $5/$10. Поки все йде досить непогано, і я зміг виграти 11 бай-інів у Джастіна Бономо. Звичайно, Віктор фаворит, це його територія і комфортна для нього обстановка.

За правилами, противники мали зустрітися на лімітах $50/$100 і грати 4 столи одночасно. На з’ясування стосунків відводилося 2500 рук, які могли бути розділені на дві сесії.

Але все стало зрозумілим уже в перший день. Володар 4 золотих браслетів WSOP (на той момент) програв $150 000 менше ніж за 4 години. 15 бай-інів за 1439 рук!

Звичайно, чималу роль у провалі зоряного покер-про зіграла дисперсія. Віктор виграв кілька величезних банків із досить слабкими картами, але це не можна вважати розрадою для Негреану.

Я вже давно граю в покер, щоб відрізняти сесії, в яких мені не щастило, від тих, в яких я просто погано грав.

Другий раунд змагання пройшов у схожому ключі, хоча Даніель зміг зібратися і оформити невеликий виграш у розмірі $26 500…

З тих пір усе змінилося, і Даніель Негреану навіть узяв кілька занять у покерних тренерів. Але все одно його скіл у живій грі набагато перевищує навички в онлайні.

Ось чому канадієць вважається андердогом у битві проти Дага Полка, і ось чому ставки на їхній поєдинок приймаються з розрахунку 1,29 проти 3,80.